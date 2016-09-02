Ученые установили, что грудное вскармливание полезно для кормящих мам

Исследователи продолжают выяснять, чем же полезно грудное вскармливание. О преимуществах для ребенка сказано уже довольно много и Всемирная организация здравоохранения рекомендует кормить младенцев исключительно грудным молоком хотя бы до шести месяцев, а затем, вместе с прикормом, продолжать грудное вскармливание до двух лет, сообщает Медпортал.

Однако в последнее время появляется все больше исследований, посвященных пользе грудного вскармливания для самих кормящих матерей. Вот еще одно: ученые продемонстрировали, что женщины, кормившие своих детей более полугода, имели больше шансов выжить при раке молочной железы.

В исследовании приняли участие 629 женщин, которые перенесли операцию по поводу рака молочной железы. Оказалось, что те, кто кормил малышей грудным молоком более 6 месяцев, реже умирали от этой формы рака, а двадцатилетняя общая выживаемость среди них была максимальной.

Читайте такжеУчёные установили, что грудное молоко - это природный антибиотикКроме того, было показано, что женщины, страдавшие во время беременности гестационным диабетом, которые начинали кормить ребенка грудным молоком сразу после родов, в два раза реже заболевали диабетом 2 типа в течение двух лет после родов, чем те, чьи дети были на искусственном вскармливании.

Эрика Гундерсон (Erica Gunderson) считает, что все это свидетельствует о том, что грудное вскармливание важно как для детей, так и для матерей, а это значит, что необходимо продолжать пропаганду грудного вскармливания.