Ученые установили, что грудное вскармливание полезно для кормящих мам
Женщины, кормившие своих детей более полугода, имели больше шансов выжить при раке молочной железы.
Исследователи продолжают выяснять, чем же полезно грудное вскармливание. О преимуществах для ребенка сказано уже довольно много и Всемирная организация здравоохранения рекомендует кормить младенцев исключительно грудным молоком хотя бы до шести месяцев, а затем, вместе с прикормом, продолжать грудное вскармливание до двух лет, сообщает Медпортал.
Однако в последнее время появляется все больше исследований, посвященных пользе грудного вскармливания для самих кормящих матерей. Вот еще одно: ученые продемонстрировали, что женщины, кормившие своих детей более полугода, имели больше шансов выжить при раке молочной железы.
В исследовании приняли участие 629 женщин, которые перенесли операцию по поводу рака молочной железы. Оказалось, что те, кто кормил малышей грудным молоком более 6 месяцев, реже умирали от этой формы рака, а двадцатилетняя общая выживаемость среди них была максимальной.
Читайте такжеУчёные установили, что грудное молоко - это природный антибиотикКроме того, было показано, что женщины, страдавшие во время беременности гестационным диабетом, которые начинали кормить ребенка грудным молоком сразу после родов, в два раза реже заболевали диабетом 2 типа в течение двух лет после родов, чем те, чьи дети были на искусственном вскармливании.
Эрика Гундерсон (Erica Gunderson) считает, что все это свидетельствует о том, что грудное вскармливание важно как для детей, так и для матерей, а это значит, что необходимо продолжать пропаганду грудного вскармливания.