Ученые обнаружили, какой цвет быстро избавляет от стресса

По словам ученых из Университета Гранады, синий свет производит позитивный эффект на людей в состоянии стресса, пишет The Business Standard.

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Синий цвет ускоряет и усиливают процесс расслабления после острого психологического стресса. Острый стресс может возникнуть после скандала с близким или вследствие приближающегося дедлайна на работе. В рамках исследования ученые вызвали у группы добровольцев высокий уровень стресса, а потом пронаблюдали за процессом восстановления участников эксперимента.

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При этом добровольцев разбили на две группы. Люди из первой группы лежали в комнате с синим светом, а люди из второй - в комнате с белым светом. Расслабление оценивалось по биологическим сигналам вроде частоты сердцебиения, активности мозга (делались ЭКГ и ЭЭГ). В итоге оказалось, что люди, находившиеся в комнате с синим светом, быстрее расслаблялись.