В Ватикане запретят продажу сигарет, чтобы "не вредить здоровью людей"

Папа Римский Франциск поручил ввести запрет на продажу сигарет на территории Ватикана. Запрет вступил в силу с начала следующего года, сообщает Reuters.

Читайте такжеВ европейских странах курит около 30 % населения - ВОЗ«Святой престол не может способствовать деятельности, которая вредит здоровью людей», - говорится в заявлении Ватикана. Сейчас в Ватикане сигареты продаются без пошлины и по сниженной цене для служащих и пенсионеров. Сотрудники организаций Ватикана могут каждый месяц покупать по пять упаковок сигарет в месяц. В результате, многие итальянцы просят своих работающих там друзей приобретать для них сигареты.

В Ватикане признают, что продажа сигарет была источником дохода для Папского престола. Также в стране пока не планируют вводить запрет на продажу сигар.