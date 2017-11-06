Дружеские и теплые отношения с другими людьми улучшают работу мозга - исследование

14:17, 06 ноября 2017
Зарубежные новости
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Ученые оценивали основные составляющие психологического благополучия участников, в том числе качество отношений с другими людьми. 

deccanchronicle.com

Новое исследование, проведенное сотрудниками Северо-Западного университета, показало, что теплые и доверительные отношения с другими людьми не только спасают от одиночества. Еще они положительно влияют на работу мозга. В исследовании принимали участие люди в возрасте 80 лет и старше, пишет The Deccan Chronicle.

Читайте такжеМедики рассказали, чем полезна "диета викингов"Ученые оценивали основные составляющие психологического благополучия участников, в том числе качество отношений с другими людьми. Исследователи обнаружили: у добровольцев в возрасте 80 лет и старше, чьи когнитивные способности были такими же хорошими, как у людей в возрасте 50-60 лет, качество отношений с другими оказалось на 4 балла выше по сравнению с их сверстниками, имевшими средние когнитивные способности.

Специалисты пришли к выводу, что дружеские отношения с другими людьми - один из факторов, уменьшающих риск слабоумия. Кстати, до этого сотрудники Университета Тохоку установили, что благодаря ежедневному потреблению апельсинов, грейпфрутов, лимонов или лаймов риск деменции снижается почти на четверть.

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Теги: #психическое здоровье#медицинские исследования#профилактика деменции#рекомендациии психологов