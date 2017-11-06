Ученые назвали продукты, которые предотвращают развитие рака

Британские и норвежские ученые назвали еду, которая профилактирует развитию желудочно-кишечных заболеваний, в том числе и онкологических заболеваний, сообщается на сайте Уорикского университета в Великобритании.

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Гранаты, красные сорта винограда, груши, грибы, чечевица, соя и зеленый горошек особенно эффективны для профилактики желудочно-кишечных заболеваний.

Эти продукты положительно влияет на аутофагию - поглощение клеткой собственных вредных компонентов, предотвращая развитие воспалительных процессов в организме.

Ученые выяснили как работает механизм аутофагии: обнаружен белок Kenny, с которым связана регуляция процесса. Когда аутофагия работает некорректно, такой протеин накапливается и провоцирует воспаление в организме.