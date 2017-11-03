Болезнь Альцгеймера может передаваться при переливании крови - открытие ученых

Специалисты из Университета Британской Колумбии выяснили, что бета-амилоидный белок, связанный с деменцией, способен распространяться через кровь, пишет, передает The Daily Mail. Ученые провели исследование на мышах. У некоторых грызунов был мутантный человеческий ген, повышающий уровень бета-амилоидного белка в крови, а у остальных - нет.

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Исследователи хирургическим путем соединили кровеносные системы мышей с мутантным геном и без него. Через год у грызунов без мутантного гена развилась болезнь Альцгеймера. Ученые говорят, что в мозг грызунов попал бета-амилоидный белок, передавшийся им через кровь от мышей с мутантным геном. Вследствие этого у животных появились признаки болезни Альцгеймера, к примеру, начали погибать клетки в гиппокампе (центре памяти).

Однако специалисты считают, что людям не стоит бояться заражения болезнью Альцгеймера при переливании крови. Бета-амилоидный белок может вырабатываться не только в мозге, поэтому он способен передаться при переливании крови. Но количество белка будет незначительным, и деменция из-за этого, скорее всего, не разовьется.