Храп может быть ранним симптомом развития деменции - ученые

По данным нового исследования, проведенного в Гарвардском университете, расстройство дыхания, нарушающее сон, может привести к ухудшению памяти, внимания и развитию слабоумия. Наиболее высокому риску подвержены люди, у которых также есть генетическая предрасположенность к болезни Альцгеймера, пишет Deccan Chronicle.

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Проанализировав данные множества людей, ученые обнаружили, что храп и нарушение дыхания во сне были тесно связаны с проблемами с памятью и мышлением. Как известно, такие проблемы увеличивают риск деменции. От нарушения дыхания во сне чаще страдали пожилые мужчины с низким уровнем активности.

Также пециалисты из Национальных институтов здравоохранения США установили, что люди с диабетом и прегипертонией склонны к деменции. Диабет увеличивал вероятность развития деменции почти так же сильно, как генетический вариант APOE4. Болезни сосудов и курение тоже повышали риск слабоумия. По словам экспертов, чтобы защититься от деменции, нужно вести здоровый образ жизни.