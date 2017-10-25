В 2017 году в мире зарегистрировали всего 12 новых случаев полиомиелита и только в двух странах – ВОЗ

В этом году Европейский регион ВОЗ также отмечает 15-ю годовщину с тех пор, как регион избавился от эндемического полиомиелита. Несмотря на это, его все же нельзя назвать полностью защищенным от полиовируса, и, как подчеркивают в ВОЗ, работа по предотвращению заболевания должна продолжаться.

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Эксперты Всемирной организации здравоохранения предупреждают, что каждый 15-й ребенок в регионе не получает полного комплекта плановых прививок в установленные сроки.

В 2017 году в мире зарегистрировали всего 12 новых случаев заболевания полиомиелитом и только в двух странах – Пакистане и Афганистане.