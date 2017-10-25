В 2017 году в мире зарегистрировали всего 12 новых случаев полиомиелита и только в двух странах – ВОЗ
13:09, 25 октября 2017Зарубежные новости
115 0
В этом году Европейский регион ВОЗ также отмечает 15-ю годовщину с тех пор, как регион избавился от эндемического полиомиелита.
Каждый 15-й ребенок не получает полного комплекта плановых прививок в установленные сроки / REUTERS
В этом году Европейский регион ВОЗ также отмечает 15-ю годовщину с тех пор, как регион избавился от эндемического полиомиелита. Несмотря на это, его все же нельзя назвать полностью защищенным от полиовируса, и, как подчеркивают в ВОЗ, работа по предотвращению заболевания должна продолжаться.
Читайте такжеПочти 6 миллионов детей в Ираке вакцинируют против полиомиелита - ООН
Эксперты Всемирной организации здравоохранения предупреждают, что каждый 15-й ребенок в регионе не получает полного комплекта плановых прививок в установленные сроки.
В 2017 году в мире зарегистрировали всего 12 новых случаев заболевания полиомиелитом и только в двух странах – Пакистане и Афганистане.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter