Медики рассказали, чем опасен свинец в красках

494 550 человек скончались в 2015 году от заболеваний, связанных с отравлением свинцом, а многие стали инвалидами. Несмотря на многолетнюю кампанию, краска с содержанием свинца по-прежнему используется во многих странах. Об этом предупреждают в ВОЗ в связи с проходящей сейчас Международной неделей по предотвращению отравления свинцом.

Читайте такжеВ напитках, приготовленных в кофемашинах, обнаружили свинецВ организме свинец попадает в мозг, печень, почки и кости. Со временем это вещество накапливается в зубах и костях. Особенно уязвимы дети младшего возраста. При высоких уровнях воздействия свинец нарушает функционирование мозга и центральной нервной системы, вызывая кому, судороги и даже смерть. Дети, выжившие после тяжелого отравления свинцом, могут страдать от задержек психического развития и поведенческих расстройств.

В ВОЗ призывают все государства-члены разработать нормативно-правовую базу, предусматривающую полный запрет на использование красок, содержащих свинец. На сегодняшний день такое законодательство существует лишь в 64 странах.

Международная неделя по предотвращению отравления свинцом, которая стартовала 22 октября – дополнительная возможность привлечь внимание к этой проблеме.