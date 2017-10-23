Ревматоидный артрит связан с болезнью легких - ученые

Специалисты из Канады выяснили, что ревматоидный артрит увеличивает риск развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), передает Zee News.

Ученые проанализировали данные 24625 человек с ревматоидным артритом и 25396 здоровых добровольцев. Частота госпитализации из-за ХОБЛ в группе участников с ревматоидным артритом оказалась выше по сравнению с общей популяцией.

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Исследователи учли факторы, которые могли повлиять на результаты. Даже после этого риск ХОБЛ у людей с ревматоидным артритом оставался высоким (на 47% выше, чем у добровольцев без ревматоидного артрита). По словам ученых, дело в том, что воспаление играет важную роль в развитии ХОБЛ.

*** Ревматоидный артрит - это хроническое аутоиммунное заболевание, при котором преимущественно поражаются мелкие суставы рук и ног.