Новый метод поможет людям с болезнью легких

Сотрудники Питтсбургского университета предлагают имплантировать в легкие пациентов крошечные спирали. Это положительно повлияет на функцию легких и повысит качество жизни больных, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на The Financial Express. При эмфиземе, форме хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), легкие расширяются. Это мешает людям глубоко дышать.

В исследовании приняли участие 315 человек из США и Европы. Более 75% добровольцев страдали от серьезных симптомов и имели вид эмфиземы, не позволяющий сделать операцию или попробовать существующее экспериментальное лечение. У этих людей почти не было других вариантов, кроме пересадки легкого.

Читайте также Темп дыхания влияет на восприятие вкуса и аромата Участников разделили на группы. Добровольцы из обеих групп проходили обычное лечение, включавшее лекарства и легочную реабилитацию. Однако участникам из второй группы в наиболее пострадавшие от заболевания доли каждого легкого вставляли двусторонние спирали, улучшавшие эластические свойства легких. Они предотвращали коллапс дыхательных путей и позволяли людям делать более полный выдох. В начале исследования и спустя 12 месяцев специалисты оценивали, какое расстояние участники могли пройти за 6 минут.

У добровольцев со спиралями после лечения отмечались улучшения. За 6 минут они смогли пройти на 15 метров больше по сравнению с другой группой. А 40% участников из группы со спиралью удалось пройти на 25 метров больше. В группе без спирали подобные улучшения наблюдались всего у 27% добровольцев. Кроме того, форсированный выдох у участников со спиралью увеличился сильнее, чем у добровольцев без спирали. Также у добровольцев со спиралью на 32% повысилось качество жизни.