Медики рекомендуют туристам перед поездкой на Северный Кипр привиться от малярии

Министерство здравоохранения Израиля рекомендовало израильским туристам, намеревающимся посетить Северный Кипр, перед поездкой сделать прививку от малярии, пишут Новости Израиля.

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В сентябре министерство здравоохранения Кипра сообщило о трех случаях заболевания малярией у туристов из Великобритании, которые посетили северную часть острова. Первые признаки заболевания у туристов появились еще во время пребывания на острове, однако диагноз был поставлен только после того, как они вернулись домой.

Малярия - инфекционное заболевание, переносчиками которого являются комары. Основные симптомы заболевания: лихорадка, озноб, головная боль, анемия, рвота, боль в суставах, судороги.