С начала года в Украине зафиксировано 29 завезенных случаев малярии, 3 больных с малярией умерли

По состоянию на 28 августа 2017 года в Украине зарегистрировано 29 завезенных случаев малярии, 3 больных умерли.

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Как сообщили УНИАН в Центре общественного здоровья, в 2016 году было зарегистрировано 43 случая завозной малярии, один пациент умер.

Симптомы малярии появляются через 10-15 дней после укуса инфицированного комара. Первые симптомы - лихорадка, головная боль - могут проявляться слабо, что затрудняет выявление малярии.

Как рекомендуют медики, если во время путешествия или в течение года после возвращения из страны, где распространена малярия, появились симптомы гриппа или повысилась температура - необходимо немедленно обратиться к врачу и сообщить об истории своих поездок.

Лечение необходимо начать в течение первых 24 часов после выявления симптомов, иначе малярия может развиться в серьезное заболевание и закончиться смертью. Если риск заболеть малярией в стране высокий - стоит заранее купить лекарства против малярии и носить их с собой.

У детей с тяжелой малярией часто развивается тяжелая анемия, дыхательная недостаточность или церебральная малярия. У взрослых часто происходит поражение нескольких органов.

"Узнайте, происходит ли в стране, куда вы планируете поездку, передача малярии. Если так, то обязательно позаботьтесь о защите от этого заболевания. Обычно это - избежание укусов комаров (одежда, прикрывающая тело, репелленты), антимоскитные сетки и химиопрофилактика - медикаменты для профилактики заболевания малярией. Проконсультируйтесь со своим врачом относительно химиопрофилактики - она зависит от страны, куда вы путешествуете, и ее нужно начать за несколько недель до поездки", - рекомендуют медики.

*** Малярия - угрожающее для жизни заболевание, передающееся через укусы комаров. Передача малярии происходит в 91 стране мира, в основном это страны Африки, Азии, Южной и Северной Америки. В Украине передача малярии комарами не происходит, все зарегистрированные случаи заболеваний завезены.