В развивающихся странах 43 % беременностей являются незапланированными - ООН

Совокупный капитал двух с половиной тысяч миллиардеров мира превышает 7,7 трлн. долларов США, что эквивалентно ВВП 160 стран мира вместе взятых. Получается, что некоторые семьи распоряжаются бюджетом в миллиарды долларов, тогда как сотни миллионов живут меньше, чем на 1,25 дол. США в день.Такое экономическое расслоение оборачивается неравенством во многих сферах. Об этом говорится в докладе Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

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Авторы нового доклада полагают, что такой разрыв в доходах отдаляет мир от концепции равенства, воплощенной во Всеобщей декларации прав человека. Они уверены, что от уровня благосостояния во многом зависит возможность реализации принципов гендерного равноправия и равенства в сфере охраны репродуктивного здоровья.

Так, например, малоимущие, менее образованные и проживающие в сельских районах женщины и девушки не имеют возможности пользоваться средствам контрацепции. В результате они чаще имеют дело с незапланированной беременностью, что оборачивается ухудшением здоровья и экономическими потерями.

Девочки-подростки в беднейших странах мира рожают втрое чаще, чем их богатые сверстницы. В развивающихся странах 43 процента беременностей являются незапланированными.

ЮНИСЕФ совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Фондом народонаселения ООН (ЮНФПА) запустили в Ираке новую инициативу,направленную на помощь младенцам. Она называется «План действий для каждого новорожденного".

Бедность не позволяет многим женщинам получить надлежащую акушерскую помощь. Так, в Афганистане, Бангладеш, Гвинее, Камеруне, Нигере и Нигерии лишь 20 процентов женщин из числа малоимущих получают какую-либо квалифицированную помощь при родах.

При такой ситуации каждый год в развивающихся странах случается 10 миллионов выкидышей и миллион мертворождений.

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В странах Восточной Европы и Центральной Азии доступ к противозачаточным средствам имеют 68 процентов городских женщин и девушек в возрасте от 15 до 49 лет и 60 процентов их сельских ровесниц.

В странах Восточной Европы и Центральной Азии доступ к противозачаточным средствам имеют 68 процентов городских женщин и девушек в возрасте от 15 до 49 лет и 60 процентов их сельских ровесниц

Говоря о гендерном неравенстве, авторы доклада отмечают, что во всех уголках мира работающие матери зарабатывают меньше мужчин и женщин, не имеющих детей. При этом такой «штраф за материнство» сохраняется даже после того, как дети вырастают. В большинстве стран женщины проводят на оплачиваемой работе меньше времени, чем мужчины, но они тратят больше времени на неоплачиваемый домашний труд.

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Несмотря на прогресс в обеспечении гендерного равенства в сфере образования, школу по-прежнему посещает больше мальчиков, чем девочек. Одним из факторов, лежащих в основе дискриминации в сфере образования, является этническая принадлежность. Две трети девочек, не посещающих школу во всем мире, принадлежат к этническим меньшинствам в своих странах. Один из наиболее ярких примеров неравенства в сфере образования - это положение цыган в Европе. В некоторых странах более 30 процентов молодых цыган не получали даже начального образования, при этом ни в одной стране доля цыган с высшим образованием не превышает 1 процента. Многие девочки-цыганки вступают в брак, не достигнув 18-летнего возраста.

«Если женщина имеет право и возможность получить образование и занять достойное место в обществе, она становится частью экономически активного населения. Многие данные говорят о том, что, как только она лишается этой возможности, экономика страны от этого страдает», - заявила в интервью Службе новостей ООН сотрудница ЮНФПА Айнабат Аннамухамедова.

По словам Аннамухамедовой, после распада СССР страны региона начали внедрять рыночную экономику, которая привела к росту неравенства, в том числе гендерного.

Авторы нового доклада полагают, что проявление гендерного неравенства и неравенства в области охраны репродуктивного здоровья приводят к тому, что женщины не могут выбраться из порочного круга нищеты. От этого в конечном счете страдает общество и государство в целом.

«Неравенство нередко воспринимается, главным образом, как неравномерное распределение богатства или дохода. Однако это более сложное явление, которое усиливаетя многообразными формами диспропорций — между полами, между расами и этническими группами и между городскими и сельскими жителями. Неравенство многогранно, при этом каждая грань является симптомом и причиной какого то другого проявления неравенства», - говорится в докладе.

Его авторы предлагают 10 направлений деятельности, которые приведут к созданию более справедливого мира. Они призваны обеспечить универсальную социальную защиту, выполнение всех обязательств по международным соглашениям, устранить все барьеры, препятствующие реализации репродуктивных прав женщин и права на получение информации в этой сфере..