Здоровье матери и ребенка в Ираке требует неотложных мер - ЮНИСЕФ

Чрезвычайная помощь необходима, чтобы улучшить показатели здоровья матери и ребенка в Ираке. Как говорится в заявлении ЮНИСЕФ, многолетний конфликт и недостаточное финансирование оказали крайне негативное влияние на всю систему здравоохранение страны.

Читайте такжеПочти 6 миллионов детей в Ираке вакцинируют против полиомиелита - ООНВвиду недостаточно эффективного родовспоможения и отсутствия необходимого ухода – особенно уязвимы новорожденные дети. ЮНИСЕФ совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Фондом народонаселения ООН (ЮНФПА) запустили в Ираке новую инициативу, направленную на помощь младенцам. Она называется «План действий для каждого новорожденного».

Как отмечает представитель ЮНИСЕФ в Ираке Питер Хокинс, «качественная дородовая и послеродовая помощь не только помогает спасать жизни, это инвестиция в будущее иракцев, поскольку здоровье детей повышает их шансы на полную реализацию своего потенциала».

По словам представителя ВОЗ в Ираке Мусани Алтафа, цель инициативы заключается в обеспечении «равных возможностей» для всех женщин и новорожденных в Ираке. В числе мер – обеспечение грудного вскармливания и улучшение качества неонатальной помощи, в частности при выхаживании недоношенных младенцев.