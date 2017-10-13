Светотерапия помогает при сезонной депрессии - исследование



Предыдущие исследования показали, что благодаря утренним сеансам светотерапии у людей с сезонным аффективным расстройством уменьшается выраженность симптомов депрессии. Но люди с биполярным расстройством рискуют столкнуться с побочными эффектами такого лечения, к примеру, манией, рассказывает Zee News.

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Специалисты из Северо-Западного университета предложили новый метод светотерапии, облегчающий депрессию при биполярном расстройстве без побочных эффектов. Состояние людей, подвергавшихся воздействию яркого белого света между 12:00 и 14:30 в течение 6 недель, существенно улучшилось.

В исследовании участвовали 46 человек с биполярным расстройством и минимум умеренной депрессией. Участники принимали стабилизаторы настроения. Добровольцев разделили на две группы. Первая группа подвергалась воздействию яркого белого света (7000 люксов), а вторая - плацебо (50 люксов).

Участников, проходивших светотерапию, попросили разместить источник света в шаге от лица. Сначала сеансы длились по 15 минут. Каждую неделю продолжительность сеансов увеличивалась на 15 минут до тех пор, пока они не стали длиться 60 минут, либо пока настроение добровольцев не изменилось достаточно существенно.

Исследователи установили, что настроение нормализовалось больше чем у 68% участников, подвергавшихся воздействию яркого света, и всего у 22,2% добровольцев из контрольной группы. Кроме того, средний уровень депрессии у людей, проходивших светотерапию, оказался ниже по сравнению с контрольной группой (9,2% против 14,9%).