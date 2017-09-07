Медики вылечили тяжелую дисфункцию желудка кока-колой

Медики из иерусалимской больницы "Шаарей Цедек" вылечили пациента с дисфункцией желудка с помощью нестандартного лечения - употребления кока-колы в больших количествах. Данный метод был предложен и начал использоваться еще в 2002 году медиками из Греции, пишут Новости Израиля.

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Желудок пациента не мог переваривать пищу – волокна овощей и фруктов в соединении с белками образовали плотный комок, твердый как камень, который причинял пациенту страдания.

Обычно такие заболевания лечат при помощи электрического контура, однако в данном случае этот метод не сработал, и пациенту грозила операция. Медики предложили ему альтернативное лечение: кока-колу в больших количествах – по три литра в день в течение трех суток.

Под действием этого напитка комок в желудке рассосался, а простой напиток был признан медиками больницы лучшим лекарством для такого рода проблем.