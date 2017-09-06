Алкоголь существенно изменяет структуру мозга у мужчин - исследование



Ученые из Университета Восточной Финляндии выяснили, что мужчинам, регулярно употреблявшим алкоголь в течение многих лет, бросить пить сложнее, чем женщинам, пишет Deccan Chronicle.

Исследователи проанализировали данные сканирования мозга 11 мужчин и 16 женщин младше 28 лет.

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Участники употребляли минимум 25 единиц алкоголя в неделю в течение 10 лет. Исследователи обнаружили: у мужчин, долго употреблявших спиртное, менялась электрическая активность в области мозга, связанной с тягой к алкоголю. У женщин столь же существенных изменений выявлено не было. Это говорит о том, что женщинам проще отказаться от алкоголя.

Медики отмечают, что употребление алкоголем в подростковом возрасте также меняет активность мозга: повышается общий уровень активности коры головного мозга.