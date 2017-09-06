Врачи заявляют о низкой эффективности показателей онкомаркеров

На конференции Европейского общества медицинской онкологии (ESMO) презентовали доклад о низкой эффективности онкомаркеров. Они нагружают систему здравоохранения и нервируют пациентов, но очень редко ведут к диагнозу, пишет ЕurekАlert!.

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Это большая проблема, с которой сталкиваются онкологи по всему миру. С одной стороны, ранняя диагностика, если распознать рак на ранней стадии, его почти всегда можно вылечить быстро и дешево, как для пациента, так и для системы здравоохранения. С другой стороны, на ранних стадиях рак почти незаметен. Существуют онкомаркеры — уровни определенных веществ в крови и тканях, которые могут указывать на онкологические процессы в организме. Но это, не очень надежный диагностический механизм, отмечают онкологи.

Исследование, представленное доктором Крэйгом Баррингтоном из онкоцентра Юго-Западного Уэльса, изучило 1747 назначений анализов на онкомаркеры. Эти назначения были сделаны на первичном уровне медицинской помощи - у терапевта или врача общей практики - и на вторичном уровне - у специалиста - в течение шести месяцев на территории округа, контролируемого организацией Abertawe Bro Morgannwg University Health Board.

Анализы на онкомаркеры назначили 1747 пациентам. Рак в конце концов нашли у 297 человек (17%), но именно онкомаркер указал на диагноз всего в 35 случаях (2%).

В первичном звене назначили 985 анализов, диагноз «рак» был поставлен 50 пациентам, онкомаркер сразу указал на этот диагноз всего в пяти случаях (это эффективность 0,5%).

Во вторичном звене сделали 762 анализа, рак был в результате, по итогам всех исследований, диагностирован у 244 пациентов (это 32%), и только у 30 больных — при помощи теста на онкомаркеры.

Большая часть анализов на онкомаркеры не привели к диагностированию злокачественной опухоли, а когда у пациентов все-таки нашли рак, в большинстве случаев маркеры не внесли вклада в диагностику заболевания, отмечают исследователи.

Кроме денежных потерь, тесты наносят и другой ущерб. Они вызывают беспокойство (или панику) у пациентов, они небесплатны и нагружают систему здравоохранения, замедляют постановку диагноза, приводят к назначению дополнительных анализов, которые тоже далеко не всегда приводят к постановке диагноза.