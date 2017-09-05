Употребление парацетамол пролонгированного действия несет риски для здоровья пациентов - эксперты

Комитет по оценке рисков в сфере фармаконадзора (PRAC) рекомендовал Европейскому агентству по лекарственным средствам (EMA) отозвать с рынка лекарственные препараты на основе парацетамола с пролонгированным и модифицированным высвобождением, сообщается на сайте ЕМА.

Читайте такжеЧастое употребление парацетамола разрушает печень - ученыеПо мнению экспертов PRAC, лекарственные средства, обеспечивающие замедленное непрерывное или отсроченное высвобождение парацетамола, несут дополнительные риски для пациентов.

В PRAC признали, что при правильном использовании парацетамол с пролонгированным и модифицированным высвобождением имеет приемлемый профиль безопасности и свои преимущества. Однако сложный фармакокинетический профиль таких ЛС затрудняет ведение пациентов с передозировкой, так как меры, разработанные для лечения передозировки обычным парацетамолом, оказываются неэффективными.