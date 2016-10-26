Парацетамол бесполезен для снятия боли - исследование

Парацетамол — одно из самых привычных лекарственных средств. Так или иначе он присутствует почти в каждой аптечке — либо сам по себе, либо в составе жаропонижающих и / или обезболивающих средств. Врачи рекомендуют этот препарат уже более 50 лет — однако так ли он безопасен, как считалось все это время? Оказывается, нет.

Как сообщает Медпортал, в коллекции независимых исследований Cochrane Library есть несколько больших научных работ, которые показывают, что, например, при хронических болях в спине или артрите парацетамол работает так же, как плацебо. При этом участники этих исследований принимали его в максимально возможных дозах на протяжении трех месяцев, поэтому тестирование можно назвать объективным. Для острых болей, таких, как головная и послеоперационная, также применяют парацетамол — однако он помогает далеко не всем. Из 4 принявших парацетамол людей, страдающих послеоперационными болями, состояние улучшится только у одного. Что касается головной боли — это лекарство поможет только одному из 10. Таким образом, если парацетамол работает для вас — это прекрасно. Но для большинства людей он бесполезен.

Читайте такжеПарацетамол притупляет эмоцииЕсли говорить о безопасности этого препарата, следует отметить, что побочные эффекты встречаются крайне редко. Однако при этом они достаточно неприятны — прием парацетамола повышает вероятность наступления преждевременной смерти, развития инфаркта миокарда, желудочного кровотечения, острой почечной и печеночной недостаточности. Что касается последней — принято считать, что проблемы с печенью могут быть у тех людей, которые превышают рекомендованную дозу, однако и при стандартных дозировках подобный исход не исключен. Несмотря на то, что эти острые состояния развиваются всего 1 раз на миллион принимающих лекарство людей — все же это немалый риск, а кроме того — риски суммируются.

Читайте такжеЗанятия йогой помогают избавиться от хронической боли - ученыеЛюди часто не имеют достаточной информации об анальгетиках и не стремятся ее получить. Так, опрос лондонцев показал, что примерно половина пациентов считает, что в ибупрофене есть парацетамол. В США чаще всего парацетамол продается в составе средства Тайленол — но при этом также примерно половина американцев не знает, какое в нем действующее вещество. В Великобритании каждый четвертый пациент не в курсе максимальной дневной дозы парацетамола, в США — каждый второй, и некоторые даже думают, что максимальная доза — это 10000 мг, что на деле превышает дневной максимум в 2,5 раза. Кроме всего прочего, парацетамол входит в состав большинства лекарств от простуды и гриппа, многих средств от головной боли, то есть достичь его передозировки достаточно просто.

Читайте такжеПарацетамол во время беременности угрожает здоровью мальчиков - ученыеТаким образом, польза этого известного лекарственного средства довольно сомнительна, а побочные эффекты достаточно неприятны. Однако врачи и ученые пока находятся в затруднении, так как полноценной альтернативы парацетамолу нет, другие лекарства могут работать лучше — но и отрицательных сторон у них может быть больше.