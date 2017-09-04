В Великобритании начались исследования инновационного лекарства против болезни Альцгеймера

В Великобритании начались клинические исследования новейшего препарата против болезни Альцгеймера - селективного агониста мускаринового рецептора М4 от фармкомпании Heptares Therapeutics, пишет PharmaTimes.

Читайте такжеУровень серотонина связан с развитием болезни Альцгеймера - ученыеПероральное лекарственное средство HTL0016878 разрабатывается в рамках глобальной совместной исследовательской кампании с Allergan. Данный препарат стал первым соединением компании Heptares из класса агонистов мускаринового рецептора М4, дошедшим до этапа клинических исследований.

Целью КИ фазы I является оценка безопасности, переносимости и фармакокинетического профиля лекарственного средства при однократном и многократном введении. Для участия в КИ будет отобрано до 106 здоровых добровольцев.

Предварительные результаты будут представлены в первой половине следующего года.

В апреле этого года Allergan и Heptares подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому Allergan лицензирует глобальные права на ряд селективных агонистов мускариновых рецепторов – экспериментальных препаратов, разработанных для лечения нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера.

В качестве первоначального платежа Heptares получила 125 млн долларов, после успешного завершения клинических исследований и выхода первых трех препаратов в продажу Allergan выплатит около 665 млн долларов. Также Heptares может рассчитывать на роялти в размере 2,5 млрд долларов.