Регулярное употребление лития может снизить риск развития деменции - исследование

Потребление воды с высоким содержанием лития помогает снизить вероятность развития болезни Альцгеймера и старческой деменции. Об этом заявили ученые из Дании, которые провели исследование относительно зависимости уровня содержания лития в водопроводной воде и частоты заболеваемости, пишет MedicalXpress.

Читайте такжеХрап может быть ранним симптомом развития деменции - ученыеЛитий является широко распространенным средством для борьбы с биполярным расстройством, также в некоторых работах была продемонстрирована перспективность его применения для замедления развития болезни Альцгеймера. Эти данные заинтересовали датских ученых, и они решили проверить, обладает ли полезными свойствами литий, содержащийся в водопроводной воде.

В рамках своей работы исследователи провели анализ проб воды из 151 района Дании, а затем сравнили медицинские данные жителей этих районов. Оказалось, что люди, живущие в районах, где подается богатая литием водопроводная вода, реже болеют старческой деменцией, в отличие от жителей районов со средним и низким содержанием лития в воде.

Ученые утверждают, что данное исследование доказывает, что регулярное потребление лития может снизить риск развития деменции.