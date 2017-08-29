Количество новых случаев холеры в Йемене сократилось на треть - ЮНИСЕФ

Благодаря беспрецедентным усилиям со стороны учреждений ООН, некоммерческих организаций, а также жителей Йемена число новых случаев заболевания холерой и острой диареей в стране с июня сократилось на треть, сообщают в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

Читайте такжеВОЗ: в Йемене ежедневно холерой заражается тысячи людейСотрудники сферы здравоохранения и санитарных служб Йемена, не получавшие зарплату последние 10 месяцев, работали без передышки и прилагали максимум усилий к тому, чтобы остановить распространение этой опасной болезни.

Несмотря на это, вспышка холеры в Йемене – по-прежнему самая масштабная в мире. Заражены более полумиллиона человек, причем больше половины из них – дети. Две тысячи человек скончались.

«Нам очень трудно справляться с потоком пациентов, многие поступают к нам в тяжелейшем состоянии, - говорит Нахла Ариши глава отделения по лечению холеры в одной из больниц города Аден. – Больница переполнена, не хватает коек и медикаментов. Но я не могу закрыть двери и перестать принимать детей просто потому, что не хватает мест. Я врач и мать».

В Йемене сейчас проводится национальная кампания по распространению информации о холере. Добровольцы ходят из дома в дом и рассказывают людям о том, как обезопасить себя от болезни. 12,5 миллионов человек получили информацию о том, как правильно дезинфицировать воду, мыть руки и обрабатывать продукты питания. 250 тысяч детей и взрослых, страдающих от диареи, получили средства от обезвоживания и были отправлены на лечение.

В ООН напоминают, что даже несмотря на прогресс, которого удалось достичь за последние недели, борьба с холерой еще очень далека от завершения.

В Йемене продолжаются боевые действия. Половина медицинских учреждений в стране не функционирует. У 15 миллионов человек нет доступа к чистой питьевой воде и базовым услугам в сфере здравоохранения.