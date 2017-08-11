Холера распространилась почти во всех провинциях Йемена - ООН

Холера распространилась почти во всех провинциях Йемена, а общее число случаев инфицирования достигло 480 тысяч. Около двух тысяч человек скончались от причин, связанных с этой болезнью.

Читайте такжеЙемен – на грани масштабнейшей эпидемии холеры: каждый день заражаются 5 тысяч людейОб этом со ссылкой на Управление по гуманитарным вопросам сообщил Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, число новых случаев снижается, однако впереди сезон дождей, и эпидемия может вспыхнуть с новой силой.

«ООН и партнеры в регионе установили более 200 центров по лечению холеры и более 900 пунктов по борьбе с обезвоживанием, - заявил Дюжаррик в ходе брифинга в четверг. - На прошлой неделе представители ООН наладили регулярное авиасообщение между Джибути и Саной для доставки необходимых медикаментов».

Как подчеркнул Пресс-секретарь ООН, к настоящему моменту выделена лишь половина от суммы в 254 миллиона долларов, запрошенной на борьбу с холерой в Йемене.