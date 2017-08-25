В странах Южной Азии от оползней и наводнений пострадали более 41 миллиона людей - ООН

В Бангладеш, Индии и Непале от оползней и наводнений пострадали более 41 миллиона людей, около 900 человек погибли.

Из Управления ООН по координации гуманитарных вопросов сообщают, что разрушены десятки тысяч зданий, включая школы и больницы.

Эксперты и синоптики опасаются, что из-за неутихающих ливней ситуация будет ухудшаться.

«Существует вероятность того, что ситуация будет ухудшаться, поскольку в некоторых районах дожди продолжаются, а паводковые воды перемещаются на юг », - говорится в пресс-релизе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов .

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Оказанием помощи пострадавшим занимаются правительства этих стран при поддержке ООН, Красного Креста, частных организаций и военных.

Однако сделать это нелегко, поскольку многие дороги, мосты, железнодорожные пути и аэропорт тоже подверглись разрушениям.

В Непале гуманитарные учреждения ООН вместе с правительством и партнерскими организациями доставляют в зоны бедствия канистры с чистой водой, грузы с продовольствием и медикаментами.

В Бангладеш при поддержке международного сообщества было оперативно развернуто около двух тысяч бригад медиков. Треть территории этой страны затоплена. Спасатели и сотрудники гуманитарных организаций опасаются вспышки там инфекционных заболеваний.

«Сейчас самая неотложная задача заключается в том, чтобы обеспечить доступ жителей пострадавших районов к безопасным объектам водоснабжения и санитарии», - отмечается в пресс-релизе ООН.

В Индии спасательные операции продолжаются. Многих пострадавших вывозят из зон бедствия на вертолетах.