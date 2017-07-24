Каждый третий случай деменции можно предотвратить - ученые

Ученые представили перечень факторов, связанных с деменцией, передает BBC. Среди них: потеря слуха в середине жизни (9%-й риск деменции), неспособность получить среднее образование (8%), курение (5%), отсутствие помощи с депрессией на начальном этапе (4%), физическая неактивность (3%), социальная изоляция (2%), высокое артериальное давление (2%), ожирение (1%), диабет 2-го типа (1%).

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Эти факторы дают до 35% дополнительного риска развития деменции. На оставшиеся 65%, считается, нельзя повлиять. Но эти 35% реально могут спасти человека. Ученые объясняют: к примеру, если человек получил среднее образование, это означает, что у него есть все шансы наработать так называемый когнитивный резерв - "защитную подушку" против деменции.

Что касается потери слуха, то здесь все просто: когнитивно бедная среда (человек не воспринимает весь спектр возможной информации), социальная изоляция и депрессия, связанные воедино, могут подорвать здоровье мозга. Также медики подчеркивают связь здоровья сердца и мозга. В целом отказ от сигарет, алкоголя, регулярные тренировки, поддержание здорового веса, лечение гипертонии и диабета - секрет к одновременному снижению риска развития деменции, сердечно-сосудистых заболеваний и рака.