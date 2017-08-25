Ученые обнаружили новое опасное свойство антибиотиков
Исследование позволяет выделить новые факторы, которые оказывают влияние на состояние психического здоровья людей.
Ученые из Ирландии выяснили, что частое употребление антибиотиков негативно влияет на психическое здоровье, вызывая тревогу и депрессию, пишет Microbiome.
Ученые подчеркивают, что существует все больше доказательств того, что микробиом кишечника - один из факторов, который влияет на поведение при психиатрических и неврологических расстройств. Давно доказано, что антибиотики угнетают кишечную микрофлору
Исследование выявили, что микробы, обитающие в кишечнике, влияют на содержание микроРНК в миндалинах и префронтальной коре головного мозга. Именно данные элементы нервной системы отвечают за развитие тревоги и депрессии.
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Были проведены эксперименты на мышах. Одних грызунов вырастили с кишечными бактериями, других — без них (микроорганизмы уничтожили антибиотиками). Именно изменение микрофлоры пищеварительной системы повлияло на содержание микроРНК в головном мозге животных и их состояние.
Исследование позволяет выделить новые факторы, которые оказывают влияние на состояние психического здоровья людей. Эксперты полагают, что результаты экспериментов, проведенных с грызунами, справедливы и для людей.