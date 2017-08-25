Ученые обнаружили новое опасное свойство антибиотиков

Ученые из Ирландии выяснили, что частое употребление антибиотиков негативно влияет на психическое здоровье, вызывая тревогу и депрессию, пишет Microbiome.

Ученые подчеркивают, что существует все больше доказательств того, что микробиом кишечника - один из факторов, который влияет на поведение при психиатрических и неврологических расстройств. Давно доказано, что антибиотики угнетают кишечную микрофлору

Исследование выявили, что микробы, обитающие в кишечнике, влияют на содержание микроРНК в миндалинах и префронтальной коре головного мозга. Именно данные элементы нервной системы отвечают за развитие тревоги и депрессии.

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Были проведены эксперименты на мышах. Одних грызунов вырастили с кишечными бактериями, других — без них (микроорганизмы уничтожили антибиотиками). Именно изменение микрофлоры пищеварительной системы повлияло на содержание микроРНК в головном мозге животных и их состояние.

Исследование позволяет выделить новые факторы, которые оказывают влияние на состояние психического здоровья людей. Эксперты полагают, что результаты экспериментов, проведенных с грызунами, справедливы и для людей.