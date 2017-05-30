Ученые создали антибиотик, который убивает опасные супербактерии

Американские ученые модифицировали структуру антибиотика ванкомицина таким образом, что он начал уничтожать микробов, выработавших устойчивость к оригинальной версии этого лекарства, пишет PNAS.

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"Врачи могут использовать эту версию ванкомицина без боязни того, что микробы выработают устойчивость к его молекулам. Он действует на бактерий тремя разными путями, благодаря чему его "живучесть" многократно возросла. Микробы просто не могут одновременно искать пути решения трех разных задач – даже если они справятся с одним механизмом действия, два других его обязательно убьют", — заявил Дейл Боуджер из Института Скриппса в Ла-Хойе (США).

Среди них есть как редкие возбудители инфекций, так и очень распространенные и опасные патогены, такие как золотистый стафилококк (Staphilococcus aureus) или пневмококк (Klebsiella pneumoniae).

Главными "инкубаторами" таких микробов, как считают ученые сегодня, являются больницы и животноводческие фермы, где антибиотики используются для ускорения роста мясных пород скота. И на фермах, и в больницах сосредоточены большие количества и потенциальных носителей инфекции, и самих бактерий, и антибиотиков, заставляющих их эволюционировать и не дающих "обычным" бактериям вытеснить менее плодовитых супермикробов.

Как заявляют Боуджер и его коллеги, им удалось найти потенциальное решение для этой проблемы, модифицировав один из антибиотиков последней надежды, ванкомицин, к которому некоторые микробы уже начали вырабатывать устойчивость из-за того, что он используется в медицинской практике уже около 60 лет.

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Как ожидают ученые, новая версия ванкомицина должна прожить не меньше, чем ее прародитель – около 50 лет, прежде чем микробы начнут вырабатывать стойкость к ней. Более того, Боуджер и его коллеги считают, что бактерии не смогут приспособиться к подобной "тройной" атаке в принципе, при условии, если производные ванкомицина с одним из трех подобных изменений не будут использоваться в будущем.

Главной проблемой этой усовершенствованной "версии" антибиотика пока является сложность его производства – оно включает в себя 30 разных стадий и достаточно сложных реакций. По мнению Боуджера, это не является проблемой, и их число можно сократить уже сегодня до 26 или даже 18 шагов, а в будущем – до еще меньших чисел.