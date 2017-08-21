Донор спермы в Голландии оказался биологическим отцом более 100 детей

Донор спермы сотрудничал с 11 голландскими клиниками искусственного оплодотворения, и в результате стал биологическим отцом не менее 102 детей, сообщает RTL.

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Согласно голландским законом, сперма одного донора может быть использована для оплодотворения максимум 25 женщин.

Однако, как показало расследование голландского Объединения гинекологов, у банков спермы нет общей базы данных, они не проводят проверок и ограничиваются тем, что просят донора подписать обязательство не сотрудничать с другими клиниками.

Мотивы донора, имя которого не называется, остаются неизвестны.

Это не первый скандал в Нидерландах, связанный с донорством спермы. Несколько месяцев назад выяснилось, что покойный врач одной из клиник искусственного оплодотворения в стране часто использовал для оплодотворения пациенток свою собственную сперму.