Мальчики, зачатые с помощью ЭКО, могут иметь проблемы с репродуктивной функцией - ученые

К такому выводу пришла группа ученых под руководством Андре ван Стейртегхема (Andre Van Steirteghem) из Брюссельского свободного университета, пишет The Guardian.

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Исследователи изучили число и активность сперматозоидов у совершеннолетних молодых людей, которые развились из яйцеклетки (ооцита), оплодотворенной благодаря методу ИКСИ (интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида). Во время процедуры мужские половые клетки вводятся в ооцит с помощью микроиглы. Такую разновидность экстракорпорального оплодотворения применяют в тех случаях, если сперма обладает низким качеством (клетки малоподвижны, малочисленны или повреждены).

Установлено, что у многих зачатых с помощью ИКСИ мужчин возрастом 18-22 года концентрация половых клеток в анализируемых образцах составляет половину от нормальной. Подвижность сперматозоидов также снижена на 50 процентов. Молодые люди, по оценкам врачей, втрое чаще могут страдать от олигозооспермии — недостаточного для нормального оплодотворения числа половых клеток.

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Ученые объясняют полученные результаты тем, что бесплодие отцов, причиной которого часто являются мутации в генах, может передаваться по наследству. Сама технология не оказывает никакого влияния на фертильность. Согласно правилам, будущих родителей уже предупреждают о подобном риске, однако нет никаких причин для тревоги, поскольку их сыновья в будущем могут также прибегнуть к ИКСИ.