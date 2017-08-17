Ученые описали, как глутамин контролирует генетическую программу в клетке

Американские ученые подробно описали механизм, благодаря которому глутамин контролирует реализацию генетической программы в клетке, пишет Immunity.

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Специалисты показали, что альфа-кетоглютарат, внутриклеточный метаболит (продукт распада) глутамина, играет важную роль в регуляции генетической программы клеточной дифференциации. В частности, пищевая добавка изменяет ДНК-связывающие структуры одного из факторов транскрипции — белка CTCF.

К подобным выводам авторы пришли в ходе экспериментов с модельной системой иммунных Т-клеток, которые, в частности, дифференцируются в ответ на действие паразитов (вирусов и бактерий). Также ученые исследовали эмбриональные стволовые клетки, которые способны развиваться в любые типы элементарных единиц строения организма.

Работа ученых позволяет понять факторы, влияющие на дифференциацию клеток. Одним из практических приложений исследования ученые видят подробное изучение механизмов иммунного ответа, нарушение которых может привести к развитию ряда заболеваний, в частности, рака.

Глутамин представляет собой одну из 20 аминокислот, из которых строится белок. В крови человека она является самой распространенной свободной аминокислотой. Вещество широко используется как пищевая добавка, в частности, в медицинском и спортивном питании.