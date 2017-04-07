Для эффективного лечения артрита необходимо укреплять иммунитет - врачи

Ревматоидный артрит – тяжелейшее хроническое аутоиммунное воспалительное заболевание: суставы болят, опухают, теряют подвижность, с течением времени сустав разрушается.

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Исследователи кафедры иммунологии, генетики и патологии в университете Упсалы в Швеции выявили, что у таких пациентов в начале болезни иногда парадоксально реагирует иммунная система: возникают антитела для целенаправленной атаки на коллаген II (CII) вместо уничтожения инфекции или вируса, пишет newsru.co.il. Коллаген – белок, основа соединительной ткани, обеспечивающий её прочность и эластичность. CII – важный компонент суставного хряща.

В течение пяти лет ученые исследовали группу из почти восьмисот пациентов, чтобы определить корреляцию между количеством антител к коллагену и прогрессированием болезни. Пациенты с антителами в течение шести месяцев с момента постановки диагноза имели худшее воспаление, чем пациенты без антител. После этого различия между больными исчезали. Но течение болезни в целом, как и прогноз длительности спокойных периодов (и даже полного излечения!) у пациентов с антителами оказались гораздо лучшими.

Возможно, что для лечения ревматоидного артрита нужно не только применять штатную терапию, но и всемерно укреплять иммунную систему, особенно в начале болезни.