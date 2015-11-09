Вспышка холеры в Ираке может перерасти в региональную эпидемию - ЮНИСЕФ

По оценкам ЮНИСЕФ, подъем заболеваемости может перерасти в региональную эпидемию, пишет Ремедиум.

С сентября этого года холерой в Ираке заразились 2,2 тыс. пациентов, 6 из которых скончались. Также, по данным ЮНИСЕФ, отдельные случаи заболевания зафиксированы в Кувейте, Бахрейне и Сирии.

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Специалисты предупреждают, что угроза дальнейшего распространения холеры остается высокой, так как в декабре ожидается высокий наплыв паломников в Ирак, желающих принять участие в религиозных церемониях, посвященных поминовению имама Хусэйна.