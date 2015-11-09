Вспышка холеры в Ираке может перерасти в региональную эпидемию - ЮНИСЕФ

13:44, 09 ноября 2015
Зарубежные новости
158

Холера, вспышка которой зафиксирована на территории Ирака, начала распространяться в Сирию, Кувейт и Бахрейн. 

REUTERS

По оценкам ЮНИСЕФ, подъем заболеваемости может перерасти в региональную эпидемию, пишет Ремедиум.

С сентября этого года холерой в Ираке заразились 2,2 тыс. пациентов, 6 из которых скончались. Также, по данным ЮНИСЕФ, отдельные случаи заболевания зафиксированы в Кувейте, Бахрейне и Сирии. 

Читайте такжеВ Ираке более 2200 человек заразились холерой 

Специалисты предупреждают, что угроза дальнейшего распространения холеры остается высокой, так как в декабре ожидается высокий наплыв паломников в Ирак, желающих принять участие в религиозных церемониях, посвященных поминовению имама Хусэйна. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter