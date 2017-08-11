Ежегодно в мире рождается около 8 млн детей с врожденными пороками - эксперты

Ежегодно по всему миру рождается более 7,9 млн детей с врожденными пороками развития, сообщает MedicalXpress. В результате 12-летних исследований ученые выяснили, что именно недостаток витамина В3 в организме будущей матери препятствует правильному развитию органов эмбриона.

Читайте такжеУчёные предупредили, что приём антидепрессантов во время беременности приводит к рождению детей-аутистов

Прием беременными женщинами витамина B3 в течение беременности позволит снизить риск выкидыша и развития врожденных пороков у ребенка. Свою работу австралийские ученые назвали прорывом в исследованиях причин неблагоприятного исхода беременности и возможностей его предотвращения.

В рамках своей работы исследователи провели секвенирование генома представителей семей, в которых были зафиксированы случаи рождения детей с врожденными патологиями и частые выкидыши. У этих женщин была выявлена генетическая мутация, ответственная за снижение выработки никотинамидадениндинуклеотида, который синтезируется при участии витамина B3. Испытания на мышах подтвердили, что дополнительное введение витамина позволяет полностью избежать выкидышей и врожденных дефектов у животных.