Прогестероновая поддержка не способна предотвратить выкидыши - исследование

Группа исследователей из Великобритании считает, что прогестерон бесполезен для предотвращения выкидышей в первом триместре беременности, пишет Медпортал.

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Ученые из Университета Бирмингема (University of Birmingham) провели исследование с участием 826 женщин, у которых в анамнезе было три или более самопроизвольных прерываний беременности в первом триместре.

Дважды в день женщины вскоре после наступления беременности вводили вагинальные свечи – одним предлагались суппозитории, содержащие 400 мг прогестерона, а другие получали плацебо. Подобная терапия начиналась не позже 6 недели беременности и продолжалась до 12 недели.

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Выносить детей удалось 65,8% женщин, получавших прогестерон, и 63,3% тех, кто получал плацебо. Все это свидетельствует о невысокой эффективности прогестероновой поддержки.

Арри Куумарасами (ArriCoomarasamy) отмечает, что, хотя прогестерон практически никак не предотвращает развитие выкидыша, его прием не вызывает никаких побочных эффектов и никак не сказывается на эмбриональном развитии ребенка.