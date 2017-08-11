В странах ЕС выявили яйца с отравой, поражающей жизненно важные органы человека

Власти Дании заявили об обнаружении 20 тонн зараженных инсектицидами яиц, передает ВВС.

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Отмечается, что зараженные яйца в основном продали в сваренном и очищенном от скорлупы виде кафетерии и кейтеринговые компании.

Дания - пока последняя из европейских стран, которые обнаружили у себя куриные яйца, зараженные инсектицидом фипронилом, вредным для людей.

Инсектицид поражает почки, печень и щитовидную железу у людей, и запрещен в странах ЕС к применению на животных, предназначенных для человеческого питания, хотя его все еще используют в других сферах ветеринарии.

В то же время датские власти призвали граждан сохранять спокойствие, заверив, что зараженные яйца, импортируемые в страну компанией Danæg Products, не угрожают людям.

«Анализ образцов, сделанный в Нидерландах, показал следы фипронила в яйцах, но не на уровне угрозы здоровью», - говорится в заявлении.

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При этом власти пообещали изъять всю зараженную продукцию из продажи.

Кроме Дании скандал с зараженными инсектицидами яйцами зацепил еще девять стран, включая Британию, Румынию и Люксембург.

Большинство зараженных яиц происходят с птицеферм в Нидерландах, которая является крупнейшим поставщиком куриных яиц в мире, однако зараженные образцы обнаружили также в продукции из Бельгии и Германии.

Источник: http://www.bbc.com/ukrainian/news-40893788

Ранее в четверг власти Нидерландов объявили, что задержали двух подозреваемых - работников нидерландской компании Chickfriend - по делу о заражении куриных яиц инсектицидами.

Аресты произошли после серии полицейских рейдов на восьми различных локациях в Нидерландах и Бельгии, скоординированных совместно с бельгийской властью, Европолом и Евроюстом.

Вероятно, заражение произошло в результате обработки кур от вшей препаратом, в составе которого был опасный для людей фипронил.

Следователи считают, что препарат поставлялся компанией Chickfriend, которую нидерландские фермеры нанимали для обработки животных от вредителей. Как в нидерландской компании оказался этот препарат - пока точно неизвестно, однако следователи подозревают, что химикаты продала бельгийская фирма Poultry Vision.