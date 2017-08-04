Китайским ученым удалось преодолеть неизлечимую нейропатию

Китайские ученые из Шанхайского института Materia Medica представили новый способ лечения считающейся неизлечимой нейропатии, болезни нервов, пишет Xinhua. Речь идет о тех случаях, когда проблема вызвана воздействием инсектицидов или химического оружия, атакующего нервную систему.

Читайте такжеПри дефиците сна у женщин расходуется нервный потенциалОрганофосфаты (ОФ), которые можно найти в инсектицидах, гербицидах, и агенты-токсины вроде зарина повреждают сенсорные нейроны, активируя канал TRPA1 в мембране нейронов. Активация TRPA1 вызывает гиперактивизацию нейронов. Итог - повреждения, боли в коже, потеря мышечного контроля и паралич.

При этом известно, что на TRPA1 можно прицельно влиять уже существующими на рынке препаратами. Ученые просканировали базу примерно на 2000 препаратов и обнаружили два интересных варианта - дулоксетин и кетотифен. Эти средства снимали остроту симптомов нейропатии у животных.