Китайским ученым удалось преодолеть неизлечимую нейропатию
Речь идет о тех случаях, когда проблема вызвана воздействием инсектицидов или химического оружия, атакующего нервную систему.
Китайские ученые из Шанхайского института Materia Medica представили новый способ лечения считающейся неизлечимой нейропатии, болезни нервов, пишет Xinhua. Речь идет о тех случаях, когда проблема вызвана воздействием инсектицидов или химического оружия, атакующего нервную систему.
Читайте такжеПри дефиците сна у женщин расходуется нервный потенциалОрганофосфаты (ОФ), которые можно найти в инсектицидах, гербицидах, и агенты-токсины вроде зарина повреждают сенсорные нейроны, активируя канал TRPA1 в мембране нейронов. Активация TRPA1 вызывает гиперактивизацию нейронов. Итог - повреждения, боли в коже, потеря мышечного контроля и паралич.
При этом известно, что на TRPA1 можно прицельно влиять уже существующими на рынке препаратами. Ученые просканировали базу примерно на 2000 препаратов и обнаружили два интересных варианта - дулоксетин и кетотифен. Эти средства снимали остроту симптомов нейропатии у животных.