ВИЧ-инфекция поражает нервную систему - исследование

В основном это не очень серьезные проблемы, которые исчезают после начала приема антиретровирусных препаратов. В исследовании приняли участие 139 человек из Таиланда, заразившихся ВИЧ за 3-56 дней до начала исследования, пишет meddaily.ru.

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Ученые выяснили, что у 53% добровольцев были неврологические симптомы. Каждый третий участник пожаловался на проблемы с мышлением, а четверть - на двигательные нарушения. Почти у 20% обнаружили повреждения нервов. У многих добровольцев было больше одного симптома. Однако единственным серьезным неврологическим заболеванием оказался синдром Гийена-Барре у одного из добровольцев.

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У 90% участников симптомы пропали через месяц после начала приема антиретровирусных препаратов. Но у 9% добровольцев они сохранились спустя шесть месяцев. Неврологические симптомы были связаны с более высокими уровнями маркеров ВИЧ в крови. Тем не менее, ученые не уверены, что именно вирус вызвал симптомы.