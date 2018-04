Эксперты обеспокоены распространением опиоидной эпидемией в США

Около 92 млн американцев, или 37,8% всего взрослого населения США в 2015 году получали опиоидные обезболивающие вещества, чуть менее 5% в результате злоупотребляли наркотическими лекарствами, пишет Annals of Internal Medicine.

Результаты работы стали очередным подтверждением необходимости борьбы с опиоидной эпидемией в стране.

Авторы исследования проанализировали данные по использованию наркотических обезболивающих, полученные от 51,2 тыс. взрослых. На этой базе был рассчитан показатель использования опиоидных анальгетиков среди всех взрослых жителей США.

Согласно опросу National Survey on Drug Use and Health (2015 год), два года назад 91,8 млн американцев получали опиоиды, 11,5 млн (4,7%) злоупотребляли наркотическими препаратами, а у 1,9 млн (0,8%) развились расстройства, связанные с употреблением наркотических лекарственных препаратов. Среди пациентов, принимавших рецептурные опиоиды, 12,5% сообщили о злоупотреблении, а 16,7% рассказали о развитии расстройств.

Наиболее распространенной причиной злоупотребления наркотическими обезболивающими (63,7% случаев) было желание снизить выраженность болевого синдрома. Чаще всего случаи злоупотребления наблюдались среди лиц без работы, без медицинской страховки и с низким доходом.