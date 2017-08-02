ВОЗ: грудное молоко - "первая вакцина" для ребенка

По данным Всемирной организации здравоохранения и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), только 40 процентов детей младше шести месяцев питаются исключительно грудным молоком. И лишь в 23 странах мира число детей, получающих материнское молоко, превышает отметку в 60 процентов.

Читайте такжеГрудное вскармливание делает ребенка менее привередливым в еде - исследованиеСпециалисты подчеркивают, что кормление грудью полезно для здоровья, как детей, так и мам. Особенно важно, чтобы ребенок получал грудное молоко первые полгода жизни. Содержащиеся в нем полезные вещества защищают малышей от многих болезней. Как подчеркнул глава ВОЗ доктор Тедрос, материнское молоко служит чем-то вроде «первой вакцины» для ребенка.

У кормящих матерей, в свою очередь, сокращается риск развития рака груди и яичников.

В ООН напоминают, что инвестиции в размере менее чем пяти долларов на ребенка, позволят к 2025 увеличить число детей, питающихся грудным молоком, до 50 процентов.