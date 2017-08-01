Психологи выяснили, что макияж влияет на когнитивные способности женщин



Ученые из Гарвардского университета утверждают: у женщин, пользующихся косметикой, академическая успеваемость выше. Специалисты связывают это с так называемым "эффектом губной помады". Данный психологический феномен заключается в том, что нанесение макияжа повышает самооценку. А это, в свою очередь, может влиять на когнитивные способности, пишет Zee News.

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В новом исследовании принимали участие три группы женщин. Участниц попросили пройти несколько тестов. Перед этим первая группа нанесла макияж, вторая прослушала позитивную музыку, а третья раскрасила нарисованные лица людей.

Исследование показало, что прослушивание позитивной музыки положительно повлияло на когнитивные способности женщин. Однако участницы, которые нанесли макияж, справились с тестами лучше всего. Их баллы были существенно выше по сравнению с двумя другими группами.