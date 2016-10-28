Специалисты изобрели лазер нового поколения, который убирает татуировки без шрамов

Свести татуировку непросто. На рынке представлены решения по сведению татуировок, включая дермабразию и кислотный пилинг. Однако в результате избавления от рисунка на теле можно приобрести неприятные шрамы. Новая технология позволяет сделать это без проблем, пишет Мeddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Впервые лазер для сведения татуировок опробовали 20 лет назад. Лазер последнего поколения - пикосекундный лазер - ищет аномальные цветовые пятна на коже (места с краской). Далее происходит облучение, которое проникает в кожу и расщепляет краску менее чем за секунду.

Читайте такжеДешевая косметика насыщает организм опасными канцерогенамиРасщепленные частицы тело выводит через лимфатическую систему. Обработка повторяется через 6 недель и не оставляет видимых следов на коже. В отличие от обычных лазеров, этот эффективно удаляет синюю и зеленую краску. Секрет в скорости доставки импульса и в его большой мощности.