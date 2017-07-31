С помощью противовирусных препаратов можно излечить 95 % пациентова с гепатитом С - ВОЗ

По данным ВОЗ, во всем мире хронической формой гепатита В страдает 257 млн. человек. Еще 71 млн. живут с гепатитом С. И в отличие от известной всем желтухи – гепатитa А – эти виды заболевания приводят к циррозу и раку печени.

Читайте такжеУкраина вошла в список стран с высокой распространенностью гепатита - ВОЗВ ВОЗ подчеркивают, что с помощью противовирусных препаратов можно излечить 95 процентов всех людей с инфекцией гепатита С. Гепатитом В хронически инфицированы 257 миллионов человек, а ведь от этого вируса существует надежная защита.

В Европейском регионе ВОЗ хроническим гепатитом В и С страдают 29 млн. человек, а более 150 тысяч умирают каждый год.

Читайте такжеВ перечне закупок 2017 года препаратов для лечения гепатитов нет - эксперт

Сотрудники Всемирной организации здравоохранения создали сайт, посвященный борьбе с гепатитом. Каждый желающий может воспользоваться этим ресурсом для того, чтобы защитить себя, своих близких, а также помочь всем остальным людям узнать больше об «убийце», которого можно и нужно обезвредить.