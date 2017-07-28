В Украине стартует проект по упрощенному лечения больных гепатитами

В Украине стартует проект по упрощенному тестирования, лечения и ухода больных гепатитами.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили участники пресс-конференции, посвященной старту данного проекта.

Участники мероприятия отметили, что 4 тысячи пациентов, больных гепатитом в Украине, будут получать лечение инновационными препаратами.

По словам исполняющей обязанности заместителя руководителя миссии Посольства США в Украине Карен Робли, проблемы, показатели смертности от гепатита значительно выше, чем от ВИЧ-инфекции. «Количество больных гепатитом С в Украине до 5% населения - более двух миллионов. Гепатит должен быть излечимой болезнью, лечиться другими препаратами. Украина и США являются партнерами в борьбе с гепатитами. Новые препараты предоставляются USAID. Это эффективная комбинация препаратов. Будет вылечено около 4 тысяч пациентов. Мы проинформируем о расходах всех, и как распространить эти проекты, чтобы препараты были в наличии. В рамках проекта лечение смогут получить четыре тысячи пациентов", - подчеркнула Робли.

По словам директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Натальи Низовой, первыми к проекту привлекут 800 «тяжелых» пациентов, с двойной и тройной патологией - сочетанием ВИЧ, гепатита и туберкулеза.

«По результатам первых месяцев нашего проекта мы будем корректировать возможность доступа к лечению расширенного круга пациентов с гепатитами. Желающие получить лечение могут обращаться за информацией в Центр общественного здоровья. Мы работаем, чтобы переходный период к постоянным услугам прошел как можно быстрее», - отметила Низова.

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Проект реализуется Агентством США по международному развитию, Консорциумом EQUIP, Центром общественного здоровья, Минздравом в сотрудничестве с БФ «Альянс общественного здоровья».

К лечению в рамках проекта будут привлекать, в частности, людей, употребляющих наркотики, мужчин, имеющих однополые отношения, и работников секс-индустрии.

До и после завершения курса лечения проводится оценка вирусной нагрузки с использованием доступного лабораторного мониторинга. Длительность лечения составляет 24 недели - 12 недель лечения и 12 недель пост-терапевтического наблюдения.

Проект реализуют в Днепропетровске, Одессе, Херсоне, Киеве, Киевской области, Запорожье, Черкассах, Полтаве, Чернигове и Кировограде.

Донорами проекта является Агентство США по международному развитию (USAID) в сотрудничестве с Right to Care (NPC) в Южной Африке.

Распределение финансирования на 2017 - 2018 годы составляет 2,5 млн долл.