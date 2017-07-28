Украина вошла в список стран с высокой распространенностью гепатита - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала 17 стран с высокой распространенностью болезни - это Камбоджа, Камерун, Колумбия, Эфиопия, Грузия, Кыргызстан, Марокко, Непал, Перу, Филиппины, Сьерра-Леоне, Южная Африка, Танзания, Таиланд, Украина, Узбекистан, Зимбабве.

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Об этом говорится в данных ВОЗ о показателях заболеваемости гепатитом в мире, опубликованных к Всемирному дню борьбы с гепатитом.

По состоянию на конец 2015 г. с хроническим гепатитом жили примерно 325 миллионов человек. Согласно общемировым оценкам, 257 миллионов человек в 2015 г. жили с вирусом гепатита B (ВГВ), а 71 миллион — с вирусом гепатита С (ВГС). 11 стран, несущих на себе почти 50% глобального бремени хронического гепатита - Бразилия, Китай, Египет, Индия, Индонезия, Монголия, Мьянма, Нигерия, Пакистан, Уганда, Вьетнам. Лишь небольшое число инфицированных людей проходят тестирование и лечение, особенно в странах с низким и средним уровнями доходов.

По данным на конец 2015 г. лишь 9% инфицированных ВГВ и 20% инфицированных ВГС прошли тестирование с постановкой соответствующего диагноза. В 2015 г. лечение получали 8% лиц с диагностированной инфекцией ВГВ (или 1,7 миллиона человек), а 7% лиц с выявленной инфекцией ВГС (или 1,1 миллиона человек) начали лечение.

В 2015 г. вирусный гепатит стал причиной смерти 1,34 миллиона человек, что сравнимо со смертностью от туберкулеза и больше количества смертей от ВИЧ. Количество людей, умирающих от гепатита, растет.

ВОЗ отмечает, что люди продолжают заражаться гепатитом, в основном гепатитом С.

К 2015 г. доля детей младше пяти лет, живущих с хроническим ВГВ, снизилась до 1,3% (по сравнению с 4,7% до того, как были внедрены вакцины).

Благодаря вакцине против гепатита B ежегодно предотвращается примерно 4,5 случаев инфицирования детей.

При этом количество новых случаев инфицирования ВГС среди взрослых в 2015 году составило 1,75 миллиона, в основном из-за употребления инъекционных наркотиков, а также несоблюдения требований безопасности при выполнении инъекций в медицинских учреждениях ряда стран.