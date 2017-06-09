Ежегодно в Украине регистрируется до 14 тысяч новых случаев заражения гепатитами - Минздрав

Ежегодно в стране регистрируется 11-14 тысяч новых случаев вирусных гепатитов.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, по состоянию на начало 2016 года в Украине на учете состояло 67141 больных), которые нуждаются в лечении (20258 – на гепатит В и 46883 – на гепатит С).

Читайте такжеВ Украине нет достоверных данных о распространении гепатитов

Украина принадлежит к странам со средней распространенностью гепатитов. Однако, по результатам мониторинга групп риска инфицирования вирусом гепатита С, заболеваемость среди них значительно превышает среднемировые показатели и достигает 40-60% контингента.

Как проинформировали в Минздраве, на днях Украину посетили представители ВОЗ и CDC.

Миссия оценила ситуацию относительно распространения вирусных гепатитов в Украине. Эксперты ознакомились с отечественной системой сбора эпидемиологических данных. Побывали в Центре медицинской статистики и Украинском центре контроля и мониторинга заболеваний, посетили кафедру инфекционных болезней НМУ имени А.А. Богомольца и Центр общественного здоровья.

По данным ВОЗ, более 2 млрд человек в мире инфицированы или переболели вирусными гепатитами различной этиологии. Ежегодно 2-3 миллиона человек инфицируются и около 120-170 миллионов человек хронически инфицированы вирусом гепатита С.