Йемен – на грани масштабнейшей эпидемии холеры: каждый день заражаются 5 тысяч людей

Йемену угрожает самая масштабная на сегодняшний день эпидемия холеры. Каждый день ею заражаются 5 тысяч человек. С конца апреля в ВОЗ зарегистрировали почти 370 тысяч случаев с подозрением на холеру, а более 1800 йеменцев уже умерли от нее.

Читайте такжеБольше всех от конфликта в Йемене страдают дети - ЮНИСЕФ

«Холера поражает самых уязвимых. 40 процентов предположительно заболевших холерой – дети младше 15 лет. А треть умерших от нее составляют пожилые люди старше 60 лет», - заявила представитель ВОЗ Фадела Шаиб.

В результате обстрелов и воздушных бомбардировок в Йемене разрушена инфраструктура, пострадала система водоснабжения и канализации. Люди не имеют доступа к чистой воде, а это прямой путь к диарее, холере и другим инфекционным заболеваниям. К тому же люди ослаблены в результате недоедания. Дефицит продовольствия испытывают 17 миллионов йеменцев.

Почти половина всех медицинских учреждений либо не функционирует совсем, либо работает в ограниченном режиме. При этом 99 процентов больных холерой, имеющих возможность получить медицинскую помощь, излечиваются.

ВОЗ вместе с партнерами делает все возможное, чтобы обеспечить людей чистой водой и создать адекватные санитарно-гигиенические условия. Сотрудники организуют лечебные центры, обучают местных медиков, работают с населением, объясняя, как предотвратить заражение. Однако этого недостаточно.

Кроме того, надвигается сезон дождей, который может усугубить ситуацию.