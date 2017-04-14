Два миллиарда людей в мире пользуются источниками питьевой воды, что загрязнены фекалиями - ВОЗ

Миллионы людей во всем мире испытывают нехватку чистой воды. Примерно два миллиарда человек пользуются источниками питьевой воды, загрязненные фекалиями. Об этом говорится в новом докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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«В настоящее время почти два миллиарда человек пользуются источниками питьевой воды, которые загрязнены фекалиями, подвергая себя опасности заразиться холерой, дизентерией, тифом и полиомиелитом», – заявила директор Департамента общественного здравоохранения, экологических и социальных детерминант здоровья ВОЗ Мария Нейра.

Она добавила, что употребление загрязненной питьевой воды ежегодно вызывает 500 тысяч случаев смерти от диареи и является одним из основных факторов развития ряда забытых тропических болезней, в том числе кишечных паразитарных инфекций, шистосомоза и трахомы.

Авторы доклада предупредили государства-члены ООН, что они не смогут достичь поставленной цели по обеспечению всеобщего доступа к безопасной питьевой воде и услугам санитарии, если не найдут дополнительные источники финансирования.

В последние три года в среднем государства-члены ООН ежегодно увеличивали бюджетные ассигнования на водоснабжение, санитарию и гигиену в среднем на 4,9 процента. При этом 80 процентов стран заявили, что этих средств все еще недостаточно.

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По расчетам Всемирного банка, ежегодные инвестиции в развитие инфраструктуры подачи воды и укрепление услуг в сфере санитарии следует увеличить в три раза до 114 млрд. долл. США.

В ВОЗ напомнили, что безопасное водоснабжение и санитария – залог благополучия человека.