Диабет вызывает развитие периодонтита - медики



Новое исследование Школы дентальной медицины при Университете Пенсильвании (США), Детской больницы Филадельфии (США) и Университетами Пекина, Сычуаня (Китай), Сан-Паулу, Кампинас и Минас-Жерайс (Бразилия), доказали диабетики восприимчивы к периодонтиту, что может привести к потере зубов, пишет PennNews.

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Микробиом – микроорганизмы, живущие в симбиозе с организмом человека. У мышей-диабетиков при штатном течении болезни микробиом оставался таким же, как и у здоровых мышей. Но при частой гипогликемии (резком понижении уровня сахара в крови) он становился менее разнообразным и приобретал патогенность. Возникал периодонтит с потерей прочности и массы челюстной кости и повышался уровень важного для иммунного ответа интерлейкина IL-17, что наблюдается и при периодонтите у людей.

Измененный микробиом перенесли к здоровым мышам со стерилизованной ротовой полостью, и эти мыши тоже показали изменения, характерные для диабетической группы. У стерилизованных мышей, получивших микробиом здоровых мышей, эти изменения не возникли.

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Если мышам-донорам-диабетикам предварительно вводили антитела против IL-17, то у мышей-реципиентов наблюдалась значительно меньшая потеря костной массы.

Введение мышам для лечения периодонтита антител к IL-17 оказалось эффективным, хотя это вряд ли будет разумной терапевтической стратегией у людей из-за ключевой роли IL-17 в иммунной защите. Но ясно, что диабетикам необходимо тщательно вести гликемический контроль и следить за состоянием своих зубов.